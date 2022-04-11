ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 11 Nisan 2022 09:22:46 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 16 adet artarak 689 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 141 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise 13 adet artışla 546 adet seviyesine yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 257 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 13 adet düşerek 111 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 58 adet artış kaydetmiş oldu.