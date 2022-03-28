ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 28 Mart 2022 09:41:41 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 25 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artarak 670 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 137 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artışla 531 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 253 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 36 adet düşerek 140 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 59 adet artış kaydetmiş oldu.