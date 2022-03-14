ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:19:48 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 13 adet artışla 663 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı beş adet artışla 135 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise sekiz adet artışla 527 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 261 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet düşerek 206 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 90 adet artış kaydetmiş oldu.