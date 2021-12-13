ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 13 Aralık 2021 09:31:33 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 10 Aralık tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 576 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 105 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artışla 471 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 238 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 177 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 66 adet artış kaydetmiş oldu.