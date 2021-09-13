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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 13 Eylül 2021 09:19:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 10 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 503 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 101 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artarak 401 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 249 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 10 Eylül tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet düşerek 143 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 91 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  Kanada  boru  borular  |  benzer haberler »


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