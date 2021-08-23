ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 10:37:41 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 20 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 503 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı beş adet düşerek 97 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise sekiz adet artarak 405 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 249 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 20 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet düşerek 156 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 100 adet artış kaydetmiş oldu.