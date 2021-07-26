ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 10:20:28 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 491 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 104 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artarak 387 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 240 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 23 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 149 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 107 adet artış kaydetmiş oldu.