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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 10:20:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artışla 491 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 104 adet seviyesinde yer alırken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet artarak 387 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 240 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 23 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 149 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 107 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  ABD  borular  Kanada  |  benzer haberler »


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