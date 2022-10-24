ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da azaldı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 09:10:50 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 21 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 771 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 157 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 612 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 229 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı altı adet düşerek 210 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 46 adet artış kaydetmiş oldu.