ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 13 Mayıs tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artarak 714 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 149 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise altı adet artışla 563 adet seviyesine yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 290 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 88 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet artış kaydetmiş oldu.