ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 09:19:51 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Mayıs tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artarak 705 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 146 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise beş adet artışla 557 adet seviyesine yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 293 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşerek 91 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet artış kaydetmiş oldu.