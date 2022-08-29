ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da değişmedi

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 09:06:23 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 26 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 765 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 158 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise dört adet artarak 605 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 257 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 201 adet seviyesinde yer almaya devam etti. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 54 adet artış kaydetmiş oldu.