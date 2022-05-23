ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da değişmedi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 20 Mayıs tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 14 adet artarak 728 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 150 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise 13 adet artışla 576 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 273 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 88 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 30 adet artış kaydetmiş oldu.