ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da azaldı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:17:55 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD’de sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artışla 779 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 155 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise dokuz adet artışla 622 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 223 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet düşerek 200 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 32 adet artış kaydetmiş oldu.