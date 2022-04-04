ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe arttı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 08:43:58 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 673 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 138 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 533 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 298 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 16 adet düşerek 124 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 55 adet artış kaydetmiş oldu.