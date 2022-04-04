﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe arttı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 08:43:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 673 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 138 seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet artışla 533 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 298 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 16 adet düşerek 124 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 55 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

Benzer haberler

28 Mar

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü
21 Mar

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada’da haftalık düşüş gösterdi
14 Mar

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü
07 Mar

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı farklı seyirler izledi
28 Şub

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
21 Şub

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
14 Şub

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
31 Oca

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
24 Oca

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
17 Oca

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi