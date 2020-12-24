ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken Kanada’da keskin bir şekilde düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Aralık tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı iki adet artarak 348 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı iki adet artışla 83 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise bir adet artışla 264 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 457 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 23 Aralık tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 20 adet düşerek 82 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet düşüş kaydetmiş oldu.