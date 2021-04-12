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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken, Kanada’da düştü

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:52:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 9 Nisan tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı iki adet artışla 432 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı iki adet artarak 93 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise değişmeyerek 337 adet seviyesinde kaldı. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 170 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 9 Nisan tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet düşerek 58 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 23 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: borular  Kanada  boru  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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