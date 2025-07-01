ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 27. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 27 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 547 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 109 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 432 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 140 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet düşüş kaydetti.