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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 27. hafta, 2025

Salı, 01 Temmuz 2025 09:19:22 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 27 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 547 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 109 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 432 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 140 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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