ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 25. Hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 20 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 554 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 111 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 443 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 139 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 27 adet düşüş kaydetti.