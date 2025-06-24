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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 25. Hafta, 2025

Salı, 24 Haziran 2025 09:36:34 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 20 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 554 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 111 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 443 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 139 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 27 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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