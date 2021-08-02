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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 10:42:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 30 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşüşle 488 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 103 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet düşerek 385 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 237 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 30 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 153 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 108 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  Kuzey Amerika  borular  Kanada  |  benzer haberler »


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