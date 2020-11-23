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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 11:00:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 20 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı iki adet düşerek 310 adet seviyesine geriledi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı üç adet artışla 76 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise beş adet düşüşle 231 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 493 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 20 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 12 adet artarak 101 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: borular  Kuzey Amerika  ABD  boru  Kanada  |  benzer haberler »


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