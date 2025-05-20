ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış kaydetti

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 16 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 576 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 476 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 28 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 121 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 7 adet artış kaydetti.