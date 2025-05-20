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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış kaydetti

Salı, 20 Mayıs 2025 10:15:42 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 16 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 576 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 476 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 28 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 121 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 7 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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