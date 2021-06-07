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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış gösterdi

Pazartesi, 07 Haziran 2021 10:51:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 4 Haziran tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 456 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 97 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri ise aynı kalarak 359 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 172 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 4 Haziran tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı on beş adet artarak 77 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 56 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  Kuzey Amerika  borular  ABD  |  benzer haberler »


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