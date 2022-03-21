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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada’da haftalık düşüş gösterdi

Pazartesi, 21 Mart 2022 09:17:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 18 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 663 adet seviyesinde yer almaya devam etti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 137 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise üç adet düşüşle 524 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 252 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 30 adet düşerek 176 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 84 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  borular  ABD  Kanada  Kuzey Amerika 

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