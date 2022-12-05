ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişiklik göstermeyerek 784 adet seviyesinde kaydedildi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 155 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise 627 adet seviyesinde sabit kaldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 215 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 193 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 15 adet artış kaydetmiş oldu.