ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 06 Aralık 2021 09:28:14 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 3 Aralık tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 569 adet seviyesinde yer almaya devam etti.

Doğal gaz sondaj ve petrol sondaj kulelerinin sayısı da sabit kalarak sırasıyla 102 adet ve 467 seviyelerinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 246 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artarak 180 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 78 adet artış kaydetmiş oldu.