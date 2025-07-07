ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da artış gözlendi - 28. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 3 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 539 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 108 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 7 adet düşüşle 425 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 46 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet artışla 151 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 24 adet düşüş kaydetti.