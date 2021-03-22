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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da yine düştü

Pazartesi, 22 Mart 2021 10:48:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 19 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı dokuz adet artışla 411 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı değişmeyerek 92 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise dokuz adet artışla 318 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 361 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 19 Mart tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 24 adet düşerek 82 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 6 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: borular  Kanada  boru  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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