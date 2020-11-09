﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da yatay seyretti

Pazartesi, 09 Kasım 2020 09:53:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı dört adet artarak 300 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 71 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise beş adet artışla 226 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 517 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 6 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 86 adet seviyesinde kalırken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 54 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  ABD  borular  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

ABD’nin mekanik boru ithalatı Eylül ayında %18,7 düştü
13  Kas

ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %14,5 düştü
02  Kas

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artmaya devam ediyor
27  Eki

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %13,5 düştü
26  Eki

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı