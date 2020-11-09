ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da yatay seyretti

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı dört adet artarak 300 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 71 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise beş adet artışla 226 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 517 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 6 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı değişmeyerek 86 adet seviyesinde kalırken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 54 adet düşüş kaydetmiş oldu.