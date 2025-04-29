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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düşüş kaydetti

Salı, 29 Nisan 2025 10:36:30 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 25 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 587 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 99 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 488 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 26 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 128 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 10 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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