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ABD’de sondaj kuleleri sayısı artarken, Kanada’da düşüş gösterdi

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:37:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 21 Mayıs tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı iki adet artışla 455 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 99 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise, dört adet artışla 356 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 137 adet artmış oldu.

Bununla beraber, 21 Mayıs tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 58 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 37 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: borular  Kuzey Amerika  Kanada  ABD  boru  |  benzer haberler »


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