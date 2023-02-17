ABD’de Ocak ayında izin verilen ve inşası bitirilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan konut sayısı azaldı

Cuma, 17 Şubat 2023 09:42:20 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Ocak ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Ocak ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.339.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı satış rakamlarının %1 üzerinde ve 1.841.000 adet olan 2022 yılı Ocak ayı rakamlarının ise %27,3 altında yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 718.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı sonuçlarının %1,8 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 563.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Ocak ayında 1.309.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %4,5 ve 2022 yılı Ocak ayı rakamının %21,4 altında bulunuyor.

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Aralık ayı rakamına kıyasla %4,3 düşüşle 841.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 457.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ocak ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.406.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %1 ve 2022 yılı Ocak ayı rakamının %12,8 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.040.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Aralık ayı rakamının %4,4 üzerinde yer aldı. Ocak ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 349.000 adet seviyesinde kaydedildi.