ABD’de Ocak ayında izin verilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı düşüş gösterdi

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:20:45 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin bu yılın Ocak ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Ocak ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.899.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı satış rakamlarının %0,7, 1.883.000 adet olan 2021 yılı Ocak ayı rakamlarının ise %0,8 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.205.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı sonuçlarının %6,8 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 629.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Ocak ayında 1.638.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %4,1 altında ve 2021 yılı Ocak ayı rakamının %0,8 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Aralık ayı rakamına kıyasla %5,6 düşüşle 1.116.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 510.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ocak ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.246.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %5,2 ve 2021 yılı Ocak ayı rakamının %6,2 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 927.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Aralık ayı rakamının %7,3 altında yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 309.000 adet seviyesinde kaydedildi.