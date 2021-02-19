ABD’de Ocak ayında izin verilen konut sayısı artarken, başlatılan ve bitirilen konut sayısı düştü

Cuma, 19 Şubat 2021 11:49:49 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Ocak ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Ocak ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.881.000 adede ulaştı. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı satış rakamlarının %10,4 ve 1.536.000 adet olan 2019 yılı Ocak ayı rakamlarının %22,5 üstünde yer aldı.

Ocak ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.269.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş Aralık ayı sonuçlarının %3,8 üstünde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Ocak ayında ortalama 557.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Ocak ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.580.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %6 ve 2019 yılı Ocak ayı rakamının %2,3 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Aralık ayı rakamına göre %12,2 düşüşle 1.162.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 402.000 adet oldu.

Ocak ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.336.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş Aralık ayı tahminlerinin %2,3 altında ve 2019 yılı Ocak ayı rakamının %2,4 üstünde bulunuyor.

Ocak ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.036.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş Aralık ayı rakamının %10 üstünde bulunuyor. Ocak ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 296.000 adet seviyesinde kaydedildi.