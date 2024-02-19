ABD’de Ocak ayında izin verilen, başlayan ve tamamlanan konut sayısı düştü

Pazartesi, 19 Şubat 2024 09:40:11 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Ocak ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Ocak ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 1.470.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı satış rakamlarının %1,5 altında ve 1.354.000 adet olan 2023 yılı Ocak ayı rakamlarının ise %8,6 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 1.015.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı sonuçlarının %1,6 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 405.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması Ocak ayında 1.331.000 adet olarak kaydedildi. Bu sayı, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %14,8 ve 2022 yılı Ocak ayı rakamının %0,7 altında bulunuyor. -

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Aralık ayı rakamına kıyasla %4,7 düşüşle 1.054.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 314.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ocak ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması 1.416.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %8,1 altında ve 2022 yılı Ocak ayı rakamının %2,8 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yıl sonu ortalaması 857.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Aralık ayı rakamının %16,3 altında yer aldı. Ocak ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 538.000 adet seviyesinde kaydedildi.