ABD’de Mayıs ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı düşerken, bitirilen konut sayısı arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 09:18:51 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Mayıs ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.695.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı satış rakamlarının %7 altında, 1.691.000 adet olan 2021 yılı Mayıs ayı rakamlarının ise %0,2 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.048.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı sonuçlarının %5,5 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 592.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Mayıs ayında 1.549.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahmininin %14,4 ve 2021 yılı Mayıs ayı rakamının %3,5 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Nisan ayı rakamına kıyasla %9,2 düşüşle 1.051.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 469.000 adet seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.465.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %9,1 ve 2021 yılı Mayıs ayı rakamının %9,3 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.043.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Nisan ayı rakamının %2,8 üzerinde yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 417.000 adet seviyesinde kaydedildi.