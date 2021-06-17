ABD’de Mayıs ayında izin verilen ve bitirilen konut sayısı düşerken, inşası başlatılan konut sayısı arttı

Perşembe, 17 Haziran 2021 11:15:33 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Mayıs ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.681.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı satış rakamlarının %3 altında ve 1.246.000 adet olan 2020 yılı Mayıs ayı rakamlarının %34,9 üstünde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.130.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı sonuçlarının %1,6 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise Mayıs ayında 494.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Mayıs ayında 1.572.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Nisan ayı tahmininin %3,6 ve 2020 yılı Mayıs ayı rakamının %50,3 üstünde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Nisan ayı rakamına kıyasla %4,2 artışla 1.098.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 465.000 adet oldu.

Mayıs ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.368.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı tahminlerinin %4,1 altında ve 2020 yılı Nisan ayı rakamının %16,1 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 978.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Nisan ayı rakamının %2,6 altında bulunuyor. Mayıs ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 387.000 adet seviyesinde kaydedildi.