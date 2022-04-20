ABD’de Mart ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı artarken, bitirilen konut sayısı düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 09:30:59 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Mart ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Mart ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.873.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Şubat ayı satış rakamlarının %0,4, 1.755.000 adet olan 2021 yılı Mart ayı rakamlarının ise %6,7 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.147.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Şubat ayı sonuçlarının %4,8 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 672.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Mart ayında 1.793.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Şubat ayı tahmininin %0,3 ve 2021 yılı Mart ayı rakamının %3,9 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Şubat ayı rakamına kıyasla %1,7 düşüşle 1.200.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 574.000 adet seviyesinde yer aldı.

Mart ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.303.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Şubat ayı tahminlerinin %4,5 ve 2021 yılı Mart ayı rakamının %13 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.000.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Şubat ayı rakamının %6,4 altında yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 292.000 adet seviyesinde kaydedildi.