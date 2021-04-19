ABD’de Mart ayında izin verilen, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:35:17 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Mart ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Mart ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.766.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Şubat ayı satış rakamlarının %2,7 ve 1.356.000 adet olan 2020 yılı Mart ayı rakamlarının %30,2 üstünde yer aldı.

Mart ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.199.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş Şubat ayı sonuçlarının %4,6 üstünde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Mart ayında ortalama 508.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Mart ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.739.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş Şubat ayı tahmininin %19,4 ve 2020 yılı Mart ayı rakamının %37 üstünde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Şubat ayı rakamına göre %15,3 artışla 1.238.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 477.000 adet oldu.

Mart ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.580.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş Şubat ayı tahminlerinin %16,6 ve 2020 yılı Mart ayı rakamının %23,4 üstünde bulunuyor.

Mart ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.099.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş Şubat ayı rakamının %5,3 üstünde bulunuyor. Mart ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 476.000 adet seviyesinde kaydedildi.