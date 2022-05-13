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ABD’de konut dışı inşaat maliyetleri Nisan ayında yıllık %20,9 arttı

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:53:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Genel Müteahhitler Birliği, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin ve alınan hizmetlerin bu yılın Nisan ayında yıllık yaklaşık %21 artış gösterdiğini belirtti. Birlik yetkilileri, başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması ve firmaların inşaat malzemesi bulmasını ve fiyatlarını karşılamasını zorlaştıracak yeni yönetmeliğin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin maliyetleri geçtiğimiz 12 aylık süre boyunca %20 artış gösterdi. Müteahhitler bu artışların bir kısmını alıcılara yansıtabilse de büyük bir kısmı kârlılıklarını etkiledi,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %0,8 ve yıllık %20,9 arttı. Konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi ise aylık %4,1 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %19,9 yükseldi.

Dizel yakıt fiyat endeksi geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %86,5 arttı. Ayrıca Alüminyum alaşım endeksi yıllık %44,8 yükseldi. Mimari kapsamalar endeksi yıllık %32,1 artarken, plastik inşaat malzemeleri endeksi yıllık %29,9 yükseldi. Öte yandan nakliye fiyatları yıllık %27,4, çekik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %25,1 ve asfalt-zift çatı kaplama endeksi yıllık %20,8 arttı.

Bununla birlikte yalıtım malzemeleri endeksi yıllık %19,6, alçı taşı ürünleri endeksi yıllık %17,8, bakır ve pirinç alaşım endeksi yılık %16,8, asfalt karışımı ve kaldırım taşı endeksi yıllık %14,4 ve beton mamulleri endeksi yıllık %10,9 yükseldi.

Birlik yetkilileri, malzeme fiyatlarını artıran önlemlerin kaldırılmasıyla daha fazla artışın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca çelik, alüminyum, güneş panelleri ve diğer çok ürünün arzında sıkıntıya yol açan vergilerin kaldırılması çağrısında bulunuldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika inşaat 

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