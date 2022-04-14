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ABD’de konut dışı inşaat maliyetleri Mart ayında yıllık %21 arttı

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:06:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Genel Müteahhitler Birliği, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin ve alınan hizmetlerin yıllık %21 artış gösterdiğini belirtti. Birlik yetkilileri Biden yönetimine alüminyum, çelik ve Kanada çıkışlı keresteye uygulanan vergilerin kaldırılarak maliyet baskısının azaltılması çağrısında bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat firmaları geçtiğimiz yılın başından bu yana yıllık %20 veya %20’den fazla artan maliyetlerin altında kaldı. Müteahhitlerin bu artışları devam etmekte olan projelere nadiren yansıtabildiği düşünüldüğünde aşırı fiyat artışları pek çok firmanın ayakta kalma gücünü tehdit altına sokuyor,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %2,7 ve yıllık %21,5 arttı. Konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi ise aylık %0,6 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %17 yükseldi.

Dizel yakıt fiyat endeksi geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %63,8 arttı. Ayrıca Alüminyum alaşım endeksi yıllık %43,7 yükseldi. Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %42,9 artarken, plastik inşaat malzemeleri endeksi yıllık %35,2 yükseldi.

Öte yandan nakliye fiyatları yıllık %24,5 arttı. Asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi yıllık %22,6, kereste ve kontrplak endeksi yıllık %20,9, alçı taşı ürünleri endeksi yıllık %20,8, mimari kaplamalar endeksi yıllık %20,6 ve yalıtım malzemeleri endeksi yıllık %17,4 artış kaydetti.

Birlik yetkilileri çeliğe uygulanan %25, Kanada çıkışlı keresteye uygulanan %18 ve alüminyuma uygulanan %10 verginin söz konusu girdilerdeki fiyat artışlarının hızlanmasına neden olduğunu ifade etti.

AGC CEO’su Stephen E. Sandherr, “Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yönetimin başlıca inşaat malzemelerinin fiyatlarının artmasına izin vermesinin hiçbir mantığı yok. Vergileri kaldırmak maliyetlerini kontrol altına almaya çalışan işverenler üzerindeki baskıyı biraz hafifletecek,” şeklinde konuştu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika inşaat 

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