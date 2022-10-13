ABD’de konut dışı inşaat maliyetleri Eylül ayında yıllık %12,6 arttı

Perşembe, 13 Ekim 2022 10:26:47 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve hizmetler bu yılın Eylül ayında yıllık %12,6 arttı. Birlik yetkilileri, inşaat sektörünün enflasyondan çok olumsuz etkilendiğini söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Mevcut fiyatlar inşaat maliyetlerinin diğer sektörlerdeki maliyetleri geçmeye devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca son birkaç haftadır dizel yakıt fiyatlarında meydana gelen sert artışlar nedeniyle projeler daha pahalıya mal olabilir,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve distribütörler ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %0,2 düştü ancak yıllık %12,6 arttı. Böylelikle inşaat için girdi fiyatları nihai mamul üretici fiyat endeksinde meydana gelen yıllık %8,5 artışı geçmiş oldu.

Perakende dizel yakın fiyatları geçtiğimiz hafta galon başına %45,7 artış gösterdi. Simonson, çoğu projede ekipmanlar ile malzemelerin teslim edilmesi ve inşaat atıklarının taşınmasında kamyonların kullanılmasına bağlı olarak inşaat sektörünün özellikle dizel yakıt maliyetlerinden etkilendiğini ifade etti.

Eylül ayında çok kullanılan malzemelerin fiyatları son 12 aylık süre içerisinde çift haneli artışlar kaydetti. Dizel yakıt endeksi yıllık %65,9 arttı. Sıvı asfalt endeksi yıllık %43,3, boya ve diğer mimari kaplamalar endeksi yıllık %27,2 artış gösterdi. Öte yandan alçıpan gibi alçı taşı ürünleri endeksi %18,4, plastik inşaat ürünleri endeksi %17,9, nakliye maliyetleri endeksi %16,3, asfalt-zift çatı kaplama endeksi %15,3, beton endeksi %14,3, yalıtım malzemeleri endeksi %13,4 ve düz cam endeksi %10,3 yükseldi.

Birlik yetkilileri, yapılan bir araştırmanın çoğu müteahhidin inşaat malzemesi bulmakta zorluk yaşadığını gösterdiğini söyledi ve malzeme bulmanın zorlaşması ile fiyatlarda devam eden artışın ürün arzında meydana getirdiği sıkıntının yeni altyapı yatırımlarının alım gücünü zayıflattığı konusunda uyarıda bulundu.