ABD’de Kasım ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı düştü

Çarşamba, 21 Aralık 2022 09:23:24 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Kasım ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Kasım ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.342.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı satış rakamlarının %11,2 ve 1.729.000 adet olan 2021 yılı Kasım ayı rakamlarının ise %22,4 altında yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 781.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı sonuçlarının %7,1 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 509.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Kasım ayında 1.427.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,5 ve 2021 yılı Kasım ayı rakamının %16,4 altında bulunuyor.

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ekim ayı rakamına kıyasla %4,1 düşüşle 828.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 584.000 adet seviyesinde yer aldı.

Kasım ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.490.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %10,8 ve 2021 yılı Kasım ayı rakamının %6 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.047.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Ekim ayı rakamının %9,5 üzerinde yer aldı. Kasım ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 430.000 adet seviyesinde kaydedildi.