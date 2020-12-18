ABD’de Kasım ayında izin verilen ve başlatılan konut sayısı arttı

Cuma, 18 Aralık 2020 10:14:10 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Kasım ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Kasım ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.639.000 adede ulaştı. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı satış rakamlarının %6,2 ve 1.510.000 adet olan 2019 yılı Kasım ayı rakamlarının %8,5 üstünde yer aldı.

Kasım ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.143.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş Ekim ayı sonuçlarının %1,3 üstünde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Kasım ayında ortalama 441.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Kasım ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.547.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %1,2 ve 2019 yılı Kasım ayı rakamının %12,8 üstünde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ekim ayı rakamına göre %0,4 artışla 1.186.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 352.000 adet oldu.

Kasım ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.163.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş Ekim ayı tahminlerinin %12,1 ve 2019 yılı Kasım ayı rakamının %4,8 altında bulunuyor.

Kasım ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 874.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş Ekim ayı rakamının %0,6 altında bulunuyor. Kasım ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 280.000 adet seviyesinde kaydedildi.