﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de Kasım ayında izin verilen, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı artış gösterdi

Cuma, 17 Aralık 2021 09:47:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Kasım ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayı verileri eklendiğinde, ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.712.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı satış rakamlarının %3,6, 1.696.000 adet olan 2020 yılı Kasım ayı rakamlarının ise %0,9 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.103.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı sonuçlarının %2,7 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 560.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması, Kasım ayında, 1.679.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %11,8 ve 2020 yılı Kasım ayı rakamının %8,3 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması, revize edilmiş Ekim ayı rakamına kıyasla %11,3 artışla 1.173.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 491.000 adet seviyesinde yer aldı.

Kasım ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.282.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %4,1 ve 2020 yılı Kasım ayı rakamının %3,1 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 910.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı rakamının %0,1 altında yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 364.000 adet seviyesinde kaydedildi.a


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Ara

ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatları Kasım ayında yeniden yükselişe geçti
06 Ara

ABD’de inşaat sektörü istihdamı Kasım ayında arttı
02 Ara

ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,2 arttı
25 Kas

ABD'de yeni konut satışları Ekim ayında %0,4 arttı
18 Kas

ABD’de Ekim ayında izin verilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan konut sayısı düştü ve bitirilen konut sayısı ...