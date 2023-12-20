ABD’de Kasım ayında inşası başlayan ve tamamlanan konut sayısı yükselirken izin verilen konut sayısı geriledi

Çarşamba, 20 Aralık 2023 09:26:19 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Kasım ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Kasım ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 1.460.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı satış rakamlarının %2,5 altında ve 1.402.000 adet olan 2022 yılı Kasım ayı rakamlarının ise %4,1 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 976.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı sonuçlarının %0,7 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 435.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması Kasım ayında 1.560.000 adet olarak kaydedildi. Bu sayı, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %14,8 ve 2022 yılı Kasım ayı rakamının %9,3 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ekim ayı rakamına kıyasla %18 artışla 1.143.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 404.000 adet seviyesinde yer aldı.

Kasım ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması 1.447.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %5 üzerinde ve 2022 yılı Kasım ayı rakamının %6,2 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yıl sonu ortalaması 960.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Ekim ayı rakamının %3,2 altında yer aldı. Kasım ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 472.000 adet seviyesinde kaydedildi.