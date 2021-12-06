ABD’de inşaat sektörü istihdamı Kasım ayında arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 10:42:44 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği’ne (AGC) göre, ABD’de inşaat sektörü istihdamı Ekim ve Kasım ayları arasında, konut dışı inşaat firmalarının üç ay üst üste istihdamı artırması sebebiyle 31.000 artış kaydetti. İnşaat firmaları daha fazla kalifiye işçi bulabilse istihdam rakamlarının daha da artacağını belirten birlik yetkilileri boş kalan pozisyonların sayısının arttığını bildirdi.

Birliğin baş ekonomisti Ken Simonson, uzun bir süre sadece konut segmentinde görülen artışın ardından tüm segmentlerde istihdam artışı görülmesinin umut verici olduğunu söylerken, rekor sayıdaki boş pozisyonların ise çok sayıda konut dışı proje başlangıcı olduğu için sektörün hala daha fazla işçiye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Kasım ayında inşaat sektörü istihdamı aylık 31.000 artışla 7.533.000 olurken, 2020 Mart ayından bu yana en yüksek seviye görülse de, pandemi öncesi rakamların hala 115.000 altında bulunuyor.

Konut dışı inşaat firmalarında istihdam Kasım ayında 20.800 artarken, pandemi öncesi seviyelerin 209.000 altında kaldı. Konut inşaatında istihdam Kasım ayında 10.300 artış kaydetti ve pandemi öncesi seviyenin 95.000 üzerine çıkmış oldu. Simonson, sektörde boş pozisyonların son veri olan Eylül ayında 333.000 olduğunu, bunun da Eylül ayı için tüm zamanların en yüksek sayısı olduğunu ifade etti.