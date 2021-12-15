ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatları Kasım ayında yeniden yükselişe geçti

Çarşamba, 15 Aralık 2021 10:55:17 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği, inşaat malzemelerinin fiyatlarının, Kasım ayında, yeniden artarak müteahhitlerin verdiği karşı tekliflerdeki artışı geride bıraktığını söyledi.

Birlik yetkilileri, tedarik zincirindeki sorunlar ile artan fiyatlara yönelik atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti ve konunun üzerine gitmeleri için yetkililere çağrıda bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, konuya ilişkin, “Neredeyse her inşaat malzemesinin fiyatı hızlıca artıyor. Müteahhitlerin, uzun teslimat süreleri, tedarik zincirindeki darboğaz ve açık pozisyonların zirveye ulaşması nedeniyle yaşadığı zorluklar, artan maliyetlerle katlanıyor,” yorumunu yaptı.

Üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları, Kasım ayında, %0,9 ve geçtiğimiz on iki aylık süre içerisinde %22,1 yükseldi. Söz konusu artışlar, aylık %0,3 ve yıllık %12,4 yükselen konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksini geride bıraktı.

Geçtiğimiz on iki aylık süre içerisinde, pek çok inşaat malzemesinin yanında kamyonla yük taşımacılığı endeksi de çift haneli artış gösterdi. Çelik ürünlerine yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %141,6 yükseldi. Alüminyum alaşım fiyat endeksi yıllık %41,1, bakır ve pirinç alaşım fiyat endeksi %37,8 arttı. Plastik inşaat malzemeleri endeksi %32,5 artarken, alçıpan gibi alçı taşı ürünleri endeksi %20,9 ve yalıtım malzemeleri endeksi %17,4 yükseliş kaydetti.

Öte yandan, asfalt çatı kaplama keçesi ve kaplamalar gibi kamyonla yük taşımacılığı endeksi de %16,3 arttı. Mimari kaplamalar endeksi %12,4 ve kereste ile kontrplak endeksi %12,2 yükseldi. Müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediği yakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar aylık %2,9 düşse de yıllık %81 artış gösterdi.

Birlik yetkilileri, inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artışın, tedarik zinciri sorunları ve fiyat enflasyonuyla mücadelede daha fazlasının yapılması gerektiği anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, yoğunluk yaşanan limanların kapasitelerinin geçici bir süreliğine artırılması, Kanada menşeli keresteye uygulanan vergileri iki katına çıkarma planından vazgeçilmesi ve artan enflasyonun ele alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

CEO Stephen E. Sandherr, “Artan inşaat malzemesi fiyatları, pek çok müteahhidin zaten düşük seviyelerde yer alan kâr marjlarını iyice azaltıyor. İnşaat talebinin güçlü seyretmesi ve inşaat faaliyetlerinden az da olsa kazanç sağlamak hayati önem taşıyor,” açıklamasını yaptı.