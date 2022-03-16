ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Şubat ayında yıllık %21 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 11:16:13 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği, inşaat malzemelerinin fiyatlarının bu yılın Şubat ayında yıllık %21’den fazla artış gösterdiğini belirtti. Şubat ayına ilişkin verilerin yayımlanmasının ardından yapılan fiyatlara ilişkin yapılan açıklamaların müteahhitlerin üzerindeki maliyet baskısının daha da kötüye gittiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Şubat ayı verileri şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yıllık fiyat artışları olduğunu gösterse de Rusya-Ukrayna savaşının çıktığı günden bu yana kaydedilen artışlar, söz konusu verilerde yer alan artışları geçti. Verilerin toplandığı günden bu yana metal, yakıt ve taşımacılık ücretleri sertçe artarken, tedarik zinciri daha da zora girdi,” dedi.

Söz konusu ayda konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi aylık %2 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %19,1 yükseldi. Üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları ise aylık %0,6 ve yıllık %17 arttı.

Neredeyse tüm girdilerin maliyet endeksi çift haneli artışlar kaydetti. Dizel yakıt fiyat endeksi geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %57,5 yükseldi. Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %74,4 artış kaydederken, alüminyum alaşım endeksi yıllık %37,3 ve plastik inşaat malzemeleri endeksi yıllık %35,6 yükseldi.

Öte yandan bakır ve pirinç alaşım endeksi yıllık %24,4, kereste ve kontrplak endeksi yıllık %22,5, asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi yıllık %22,5, alçı taşı ürünleri endeksi yıllık %20,7 ve mimari kaplamalar endeksi yıllık %20,3 arttı. Ayrıca nakliye fiyatları yıllık %19,1 artış gösterirken, yalıtım malzemeleri endeksi yıllık %17,8, beton endeksi yıllık %10 ve düz cam endeksi yıllık %10 yükseldi.

Birlik yetkilileri artan malzeme fiyatları ve işçi sıkıntısı nedeniyle müteahhitlerin inşaat yapabilmek amacıyla artışları fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca fiyatların daha fazla artması halinde inşaat projelerine olan talebin azalabileceğini ve sektörün toparlanmasının tehdit altında kalabileceğini söyledi. Tedarik zincirindeki sıkışıklığın azaltılmasına yönelik önlemler alınması ve malzeme fiyatlarındaki hızlı artışın fiyatlara yansıtılabilmesi için değişiklikler yapılması çağrısında bulunuldu.