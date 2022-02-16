ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Ocak ayında yıllık %20 arttı

Çarşamba, 16 Şubat 2022 09:47:42 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği, inşaat malzemelerinin fiyatlarının bu yılın Ocak ayında yıllık %20’den fazla artış gösterdiğini belirtti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Geçtiğimiz yıl meydana gelen aşırı maliyet artışları maalesef Ocak ayının başında da yavaşlamadı. Müteahhitler maliyetleri fiyatlara daha fazla yansıtsa da zamanında teslimat ve yeterli işçi bulma konularında zorluk yaşamaya devam edecek,” dedi.

Söz konusu ayda konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi aylık %2,6 ve geçtiğimiz on iki aylık süre içerisinde %20,3 yükseldi. Üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları ise aylık %3,8 ve yıllık %16,5 arttı.

Her inşaat türünde kullanılan malzemelerin maliyet endeksindeki %20’den fazla artışta etkili olduğu belirtildi. Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi aylık %1,6 düşse de geçtiğimiz on iki aylık süreçte %112,7 artış kaydetti. Plastik inşaat malzemeleri endeksi aylık %1,8 ve yıllık %35, dizel yakıt endeksi aylık %5,1 ve yıllık %56,5, alüminyum alaşım endeksi aylık %5,6 ve yıllık %32,7, bakır ve pirinç alaşım endeksi aylık %4,1 ve yıllık %24,8 yükseldi. Öte yandan boya gibi mimari kaplamalar endeksi beklenmedik bir şekilde aylık %9 ve yıllık %24,3 artış kaydetti. Kereste ve kontrplak endeksi aylık %15,4 ve yıllık %21,1 artarken, asfalt çatı kaplama endeksi yıllık %19,8, yalıtım malzemeleri endeksi yıllık %19,2, nakliye endeksi yıllık %18,3 ve inşaat makineleri ve ekipmanları endeksi ise yıllık %11,4 yükseldi.

Birlik yetkilileri inşaat firmalarının artan malzeme fiyatları ve işçi sıkıntısı nedeniyle zor durumda kaldığını ifade etti. Ayrıca tedarik zincirindeki aksaklıklara ve artan malzeme fiyatlarına yönelik ek önlemlerin alınması ve başlıca malzemeler üzerindeki vergilerin kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Birlik CEO’su Stephen E. Sandherr, “Önüne geçilmediği takdirde fiyat artışları imar projelerine zarar verecek ve yeni altyapı tasarısının olumlu etkilerini sınırlandıracak,” yorumunu yaptı.