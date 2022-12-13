ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Kasım ayında %10,1 yükseldi

Salı, 13 Aralık 2022 09:54:31 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve hizmetler bu yılın Kasım ayında pek çok malzemenin maliyetlerinin sertçe yükselmesi nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla çift haneli artış gösterdi. Birlik yetkilileri, müteahhitlerin projelerini tamamlayabilmek için ihtiyaç duyduğu malzemelere ve taşeronluk hizmetlerine yaptığı ödemelerin arttığını söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bazı bölgelerde enflasyon düşmeye başlasa da inşaat maliyetleri genel olarak çok yüksek seviyelerde yer almaya devam ediyor. Taşeronlar da malzeme ve iş gücü maliyetlerindeki artışa fiyatlarını yükselterek karşılık veriyor,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtıcımlar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %0,4 düştü ve yıllık %10,1 yükseldi. Bununla birlikte konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi %7,4 arttı.

Kasım ayında pek çok girdi maliyeti geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla çift haneli artış gösterdi. Dizel yakıt endeksi aylık %3,4 düşerken, yıllık %59,6 arttı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında, boya ve mimari kaplamalar endeksi %26,3 yükseldi. Alçıpan gibi alçı taşı endeksi yıllık %18, yalıtım malzemeleri endeksi yıllık %14,3, asfalt-zift çatı kaplama endeksi yıllık %12,5, düz cam endeksi yıllık %12,3, plastik inşaat malzemeleri endeksi yıllık %11,3 ve nakliye maliyetleri endeksi de yıllık %11,1 arttı.

Öte yandan kara yolu ve ağır sanayi inşaatında kullanılan malzemelerin fiyatları da son 12 aylık süre içerisinde çift haneli artışlar kaydetti. Sıvı asfalt endeksi yıllık %19,8 artarken, beton mamulleri endeksi yıllık %14,3 yükseldi.

Bununla birlikte tamirat ve bakım gibi taşeronluk hizmetleri geçtiğimiz yıla kıyasla sertçe arttı.

Birlik yetkilileri hükümete ihalelerde verilen teklif sayısının azalmasını veya hiç teklif verilmemesini önlemek amacıyla yeni inşaat projelerini planlarken yüksek maliyetleri göz önüne alması çağrısında bulundu.