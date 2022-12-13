﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Kasım ayında %10,1 yükseldi

Salı, 13 Aralık 2022 09:54:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve hizmetler bu yılın Kasım ayında pek çok malzemenin maliyetlerinin sertçe yükselmesi nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla çift haneli artış gösterdi. Birlik yetkilileri, müteahhitlerin projelerini tamamlayabilmek için ihtiyaç duyduğu malzemelere ve taşeronluk hizmetlerine yaptığı ödemelerin arttığını söyledi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bazı bölgelerde enflasyon düşmeye başlasa da inşaat maliyetleri genel olarak çok yüksek seviyelerde yer almaya devam ediyor. Taşeronlar da malzeme ve iş gücü maliyetlerindeki artışa fiyatlarını yükselterek karşılık veriyor,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtıcımlar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %0,4 düştü ve yıllık %10,1 yükseldi. Bununla birlikte konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi %7,4 arttı.

Kasım ayında pek çok girdi maliyeti geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla çift haneli artış gösterdi. Dizel yakıt endeksi aylık %3,4 düşerken, yıllık %59,6 arttı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında, boya ve mimari kaplamalar endeksi %26,3 yükseldi. Alçıpan gibi alçı taşı endeksi yıllık %18, yalıtım malzemeleri endeksi yıllık %14,3, asfalt-zift çatı kaplama endeksi yıllık %12,5, düz cam endeksi yıllık %12,3, plastik inşaat malzemeleri endeksi yıllık %11,3 ve nakliye maliyetleri endeksi de yıllık %11,1 arttı.

Öte yandan kara yolu ve ağır sanayi inşaatında kullanılan malzemelerin fiyatları da son 12 aylık süre içerisinde çift haneli artışlar kaydetti. Sıvı asfalt endeksi yıllık %19,8 artarken, beton mamulleri endeksi yıllık %14,3 yükseldi.

Bununla birlikte tamirat ve bakım gibi taşeronluk hizmetleri geçtiğimiz yıla kıyasla sertçe arttı.

Birlik yetkilileri hükümete ihalelerde verilen teklif sayısının azalmasını veya hiç teklif verilmemesini önlemek amacıyla yeni inşaat projelerini planlarken yüksek maliyetleri göz önüne alması çağrısında bulundu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD inşaat sektöründe istihdam Kasım ayında yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,3 azaldı

02 Ara | Çelik Haberler

ABD’de yeni konut satışları Ekim ayında %7,5 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

AGC: ABD’de inşaat maliyetlerindeki artış sektöre zarar verme riski taşıyor

18 Kas | Çelik Haberler

ABD’de Ekim ayında izin verilen, inşası başlatılan ve inşası bitirilen konut sayısı azaldı

18 Kas | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe istihdam Ekim ayında yalnızca 1.000 arttı

08 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Eylül ayında %0,2 arttı

02 Kas | Çelik Haberler

ABD’de yeni konut satışları Eylül ayında %10,9 azaldı

27 Eki | Çelik Haberler

ABD’de Eylül ayında izin verilen ve inşası bitirilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan konut sayısı düşmeye ...

20 Eki | Çelik Haberler

ABD’de konut dışı inşaat maliyetleri Eylül ayında yıllık %12,6 arttı

13 Eki | Çelik Haberler